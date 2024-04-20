قرب مستويات قياسية.. هجمات إسرائيل وإيران ترفع أسعار الذهب عالميا

كتبت- شيرين صلاح

ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية 2%وبقيمة 48 دولارًا خلال تعاملات مساء أمس الجمعة، وذلك بفعل تصاعد التوترات والأحداث الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، بجانب حالة من الضبابية حول مصير أسعار الفائدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة، ما عزز من إقبال المستثمرين على الذهب للتحوط كملاذ آمن.

وخلال الأسبوع الماضي، ردت إيران على هجوم إسرائيلي استهدف قنصليتها في سوريا، وبعدها تعرضت إيران لهجوم لم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عنه لكنه وسائل إعلام قالت إنه رد على هجوم مسيرات طهران تجاه تل أبيب.

وارتفعت الأوقية بنحو 20 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2371 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2391 دولارًا.

قال المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة" لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، في بيان اليوم السبت، إن أسعار الذهب شهدت حالة من الاستقرار بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3265 جنيهًا، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، بعد أن أغلقت الأوقية مساء أمس عند مستوى 2391 دولارًا، بعد أن لامست مستوى 2410 دولارات مع الرد الإسرائيلي على الضربة الإيرانية.

وأضاف إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3731 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2799 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2177 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 26120 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بقيمة 15جنيهًا خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3250 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3265 جنيهًا.

أشار، إمبابي، إلى أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تتوافق مع البورصة العالمية، نتيجة توجه السوق المحلي لتصدير الذهب الخام، لتوفير عملة صعبة، وسيولة نقدية للسوق، حيث يعد تصدير الذهب الخام، أحد وسائل توفير الدولار، ما دفع البنك المركزي المصري من قبل للتصدي لقرار وزارة المالية، بفرض سوم تثمين على الذهب الخام، الأمر الذي أدى لتراجع التصدير، ومن ثم الدولار.

وأضاف في البيان، أن تصدير الذهب الخام، سيؤدي بالتبعية لتراجع المعروض بالأسواق، لاسيما مع استمرار قرار وقف الاستيراد منذ مارس 2022.

وتوقع إمبابي، ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، لاسيما إذا ارتفع الطلب، ووسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، التي قد تدفع المعدن الأصفر للارتفاع بالبورصة العالمية.