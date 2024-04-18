خفض الدين.. ماذا ستفعل مصر بدولارات رأس الحكمة؟

كتبت- منال المصري:

حدد الدكتور محمد معيط وزير المالية، سبل استخدام التدفقات الدولارية من تطوير مدينة رأس الحكمة البالغ قيمتها 35 مليار دولار مع قرب حصول مصر على الدفعة الثانية في مايو القادم من الإمارات، وفق حديثه مع CNBC عربية.

وقال وزير المالية، وفق ما نشرته CNBC عربية، إن 50% من عائدات الطروحات وخاصة رأس الحكمة سيتم استخدامها لتخفيض الدين، متوقعا أن يسجل نسبة الدين عند 88% بنهاية العام المالي الحالي في 30 يونيو 2024.

كانت مصر استلمت من شركة أبو ظبي التنموية القابضة قبل نهاية شهر فبراير ومطلع مارس الماضي 10 مليارات دولار قيمة الدفعة الأولى مقابل حق تطوير مدينة رأس الحكمة المطلة على البحر الأبيض المتوسط، بجانب تسوية وديعة إماراتية مستحقة على مصر بقيمة 5 مليارات دولار.

وجاء ذلك بعد نحو أسبوع من توقيع مصر أكبر صفقة استثمارية مع الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار تصرف على شريحتين خلال شهرين.

وسيتم صرف الشريحة الثانية من صفقة رأس الحكمة بنحو 20 مليار دولار حتى نهاية شهر مايو القادم- منها تسوية وديعة إماراتية مستحقة على مصر بقيمة 6 مليارات دولار- وفق ما قاله وزير المالية مع CNBC عربية.

وتابع، أنه حتى نهاية أبريل بالإضافة لشهر مايو ويونيو سيكون إجمالي الدفعات التي ستتلقاها مصر ما بين 25 إلى 30 مليار دولار - من مؤسسات التمويل الدولية بجانب استثمارات رأس الحكمة.

وأوضح أنه حتى نهاية شهر يونيو نتوقع دخول مبالغ قرابة المليار دولار من البنك الدولي بالإضافة ل 1.07 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي بالإضافة لـ 820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي.

وأكد أن اليابان قالت إنه يوجد 230 مليون دولار لمصر ولكن لم تحدد توقيت صرفهم بعد.

وقال معيط حددنا مستهدف للطروحات بنحو 2.4 مليار دولار ونحن تقريباً اقتربنا من تحقيق هذا المستهدف بنهاية العام المالي الحالي، على أن نستهدف للعام المالي الجديد طروحات أولية بقيمة 3.6 مليار دولار