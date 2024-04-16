صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2024

القاهرة - مصراوي:

رفع صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي بشكل طفيف للعام 2024 إلى 3.2% من 3.1% في توقعات سابقة، طبقا لتوقعات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم الثلاثاء.

وقال الصندوق إن الاقتصاد العالمي يتجه لعام آخر من النمو البطيء والمطرد في الوقت نفسه.

وتوقع الصندوق أن تدفع قوة اقتصاد الولايات المتحدة الناتج العالمي الإجمالي ليتجاوز الرياح المعاكسة الناجمة عن استمرار التضخم المرتفع وضعف الطلب في الصين وأوروبا وتداعيات حربين إقليميتين حاليا في إشارة لحرب روسيا وأوكرانيا وإسرائيل وحماس.

ويتوقع الصندوق أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي 3.2% لعامي 2024 و2025، وهو المعدل ذاته لعام 2023.