بمعدل نمو 48%.. بنك فيصل يربح 6 مليارات جنيه في 3 شهور

كتبت- منال المصري:

أعلن بنك فيصل الإسلامي زيادة صافي أرباحه بنسبة 48% في أول 3 شهور من 2024 على أساس سنوي ليسجل نحو 6 مليارات جنيه، وفق خطاب إفصاح منشور له على البورصة المصرية.

وأوضح البنك بشأن نتائج أعمال الربع الأول من 2024، أن الإيرادات حققت زيادة بنسبة 82.4% خلال أول 3 شهور من العام الجاري ليسجل نحو 10.17 مليار جنيه.

وأضاف أن نسبة الربح من الإيرادات نمت بنسبة 37.9% في أول 3 شهور من العام الجاري على أساس سنوي لتسجل نحو 16.2%.

وبحسب البنك، ارتفع إجمالي حقوق الملكية بنسبة 27.7% خلال الربع الأول من العام الجاري ليسجل نحو 31.76 مليار جنيه.

فيما بلغ صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل نحو 26.13 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري بمعدل نمو وصل إلى 231.1% على أساس سنوي.