مصريان بالقائمة..فوربس تكشف عن أقوى مديري الأصول بالمنطقة لعام 2024

كتب- علاء حجاج:

كشفت فوربس الشرق الأوسط عن قائمة "أقوى مديري الأصول في الشرق الأوسط" لتسلط الضوء على شركات إدارة الأصول التي توفر للمستثمرين وسيلة لتنويع محافظهم الاستثمارية، والاستفادة من الخبرة الإدارية المهنية، والمشاركة في قصص النمو الاقتصادي في المنطقة.

وبحسب فوربس فقد شهدت القائمة تواجد 2 من المصريين ضمن قائمة شملت 30 مديراً.

وجاء كريم عوض الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة في المركز التاسع بالتصنيف، وعمرو أبو العينين الرئيس التنفيذي لشركة سي آي كابيتال لإدارة الأصول في المركز الـ 27.

وفي المُجمل أدار 30 مديرًا مدرجًا في القائمة، أصولًا تزيد قيمتها عن 340 مليار دولار في 2023. بما فيها صناديق الأسهم وأدوات الدين المحلية والعالمية، والمحافظ الخاصة والاستثمارات العقارية، وصناديق الاستثمار العقارية والأسهم الخاصة.

واعتمدت فوربس في تصنيف مديري الأصول على معايير عديدة، منها: خبراتهم السابقة، وأهم الإنجازات المحققة خلال العام الماضي، فضلًا عن إجمالي الأصول المدارة للشركة.

تصدر قائمة العام راشد شريف، الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي المالية، إذ بلغ إجمالي الأصول المدارة للشركة 65.6 مليار دولار، في ديسمبر 2023، وقد عملت الشركة بشكل مشترك كأحد مديري الإصدار الأساسيين لأدوات دين وزارة المالية السعودية، في عام 2023.

كذلك أصبح شريف رئيسًا للجنة مؤسسات السوق المالية التابعة لهيئة السوق المالية السعودية، وعضوًا في اللجنة الاستشارية لهيئة السوق المالية في عـام 2023.

في حين جاء في المركز الثاني محمد العارضي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة انفستكورب، التي تدير أصولًا تجاوزت 52.2 مليار دولار في عام 2023.

يتبعه في المركز الثالث مازن فواز بغدادي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في شركة الإنماء للاستثمار، التي بلغت أصولها المدارة 22.3 مليار دولار.

تشمل القائمة قادة كل من: شركات إدارة الأصول المستقلة، والأذرع الاستثمارية للبنوك والمؤسسات المالية.

فيما صُنف 16 مديًرا من كبار مديري الأصول في قائمة هذا العام، من الشركات التابعة للبنوك، و14 مديًرا من شركات مستقلة لإدارة الأصول. كذلك استبعدنا مديري الأصول من صناديق الثروة السيادية، والمكاتب الخاصة والعائلية.

ويهيمن مديرو الأصول من السعودية، التي تعد موطنًا لأكبر سوق مالية في المنطقة، على القائمة، حيث تتخذ 14 شركة من المملكة مقًرا لها، تليها الكويت بـ5 مشاركات، والإمارات بـ4 مشاركات.

وقد أدى مديرو الأصول خلال العام الماضي دورًا حيويًا في إصدارات الديون والصكوك، سواء أكانت للشركات أم الحكومات حيث عملت شركة الراجحي المالية بوصفها البنك الاستثماري المحلي الوحيد والمنظم المشترك، لإصدار صكوك صندوق الاستثمارات العامة السعودي بقيمة 3.5 مليار دولار.

بينما أدارت شركة السعودي الفرنسي كابيتال على نحو مشترك، إصـدار الصكوك الخضراء والاعتيادية للشركة السعودية للكهرباء بقيمة 2 مليار دولار.

كما شهد الربع الأخير من العام الماضي 19 اكتتابًا عامًا أوليًا، بعائدات قيمتها 4.9 مليار دولار.

وأسهمت شركة أديس القابضة بنسبة 25% من إجمالي عائدات الاكتتابات العامة في الربع الأخير، تليها شركة بيورهيلث القابضة بنسبة 20%.

في حين تركزت معظم عمليات الإدراج في دول مجلس التعاون الخليجي.

أقوى 10 مديري أصول في الشرق الأوسط 2024

1- راشد شريف

الرئيس التنفيذي

الشركة: الأهلي المالية

المقر الرئيسي: السعودية

2- محمد العارضي

رئيس مجلس الإدارة التنفيذي

الشركة: انفستكورب

المقر الرئيسي: البحرين

3- مازن فواز بغدادي

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

الشركة: الإنماء للاستثمار

المقر الرئيسي: السعودية

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4- عبدالله بن عبدالرحمن الشويعر

الرئيس التنفيذي

الشركة: الرياض المالية

المقر الرئيسي: السعودية

5- هشام الريس

الرئيس التنفيذي للمجموعة

الشركة: مجموعة جي إف إتش المالية

المقر الرئيسي: البحرين

6- وليد الراشد الحميد

الرئيس التنفيذي

الشركة: الراجحي المالية

المقر الرئيسي: السعودية

7- فيصل منصور صرخوه

الرئيس التنفيذي

الشركة: كامكو إنفست

المقر الرئيسي: الكويت

8- طارق السديري

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

الشركة٬: جدوى للاستثمار

المقر الرئيسي: السعودية

9- كريم عوض

الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي

القابضة ورئيس اللجنة التنفيذية

الشركة: إي اف چي هيرميس

المقر الرئيسي: مصر

10- رضى هلالي

المدير العام

الشركة: تدبير الوفاء

المقر الرئيسي: المغرب