شعبة الذهب: زيادة الطلب على المشغولات بموسم الأعياد

كتبت- شيرين صلاح:

كشف هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية عن ارتفاع الطلب على المشغولات الذهبية بالأسواق المحلية خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان بمناسبة الأعياد.

وأوضح في بيان اليوم الخميس، أنه على الرغم الإقبال على الشراء كان هناك استقرار نسبي في الطلب على السبائك والجنيهات الذهبية كوعاء ادخاري.

وأضاف أن استقرار أسعار الصرف وتوافر السيولة الدولارية كان له أثرا مباشرا على استقرار أسعار الذهب بالأسواق المحلية مع تحركات طفيفة استجابة للارتفاعات المتتالية التي شهدتها الأسواق العالمية.

وشهدت الأسواق العالمية ارتفاعات متتالية علي مدار الأسبوعين الماضيين ليسجل السعر خلال كتابة التقرير حوالي 2334.5 دولار للأوقية مرتفعا بحوالي 8% على معدل شهري بما يقدر بحوالي 168.4 دولار مسجلا ارتفاعا على معدل سنوي بحوالي 17.9%.



بينما شهدت الأسواق المحلية استقرارا نسبيا ليتراوح سعر جرام 21 بين 3180 و 3200 جنيها للجرام منذ بداية الاتجاه الصعودي للأسعار العالمية وحقق تراجعا بحوالي 15 جنيها خلال ثاني أيام عطلة عيد الفطر ليستقر عند 2185 جنيها للجرام.

بينما اختتم عيار 24 التداول قبل بدء عطلة عيد الفطر المبارك عند 3657 جنيها للجرام وسجل انخفاضا خلال ثاني أيام العيد مسجلا 3640 جنيها للجرام، وفقا للبيان.

ووصل جرام 18 وهو الأكثر استخداما في المشغولات الذهبية إلى 2743 جنيها للجرام في آخر أيام شهر رمضان وسجل انخفاضا صباح اليوم بحوالي 15 جنيها ليحقق 2730 جنيه للجرام ووصلت قيمة الذهب في الجنيه قبل احتساب الدمغة والضريبة و المصنعية إلى 25600 جنيها بينما انخفض صباح اليوم إلى 25400 جنيه.

ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21 بينما تختلف أسعار السبائك و المكونة في الأساس من عيار 24 بحسب وزنها نظرا لتنوع الأوزان الموجود بالأسواق المحلية والذي يبدأ من ربع جرام عيار 24 و يصل الي سبائك وزن ألف جرام، حسبما ذكر البيان.