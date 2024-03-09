سر ظهور ساويرس في إعلان شركة اتصالات مصر

كتب- علاء حجاج:

قال الفنان محمد رمضان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، إن سبب ظهور رجل الأعمال نجيب ساويرس معه في إعلان رمضان لشركة اتصالات مصر يرجع إلى الصداقة التي تجمع بينهما.

وقال رمضان "الحكاية باختصار أن مخرجة الإعلان كاملة أبو ذكري قالتلي في مشهد في الإعلان ليك مع أصدقائك وأنا أقرب و أعز أصدقائي نجيب ساويرس قولتله وكالعادة فاجئني بجدعنته ووافق على الظهور معايا في الإعلان كل الشكر لحبيبي وصديقي العزيز نجيب".

وظهر رجل الأعمال نجيب ساويرس في برومو الإعلان الخاص بشركة اتصالات مصر وهو "يلعب دي جي" بجانب الفنان محمد رمضان، الأمر الذي أثار الفضول حول سبب ظهور واحد من أغنى رجال الأعمال في إعلان.