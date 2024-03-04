المصرية للغازات الطبيعية"جاسكو": مشروعات لتدعيم قدرات الشبكة القومية للغازات الطبيعية

كتب- أحمد والي:

انعقدت الجمعية العمومية لشركة جاسكو للعام المالي 2023، اليوم الاثنين، وأستعرض رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب لشركة جاسكو، ياسر صلاح الدين، نتائج أعمال الشركة خلال عام 2023، والتي أظهرت حرص الشركة على تحقيق إستراتيجية التحول الرقمي الكامل لكافة الإجراءات والعمليات بالشركة بما يتناسب مع رؤية مصر 2030.

وأضاف صلاح الدين أن جاسكو أخذت خطوات جادة للتحول الرقمي بإستخدام تطبيقات شركة (SAP) العالمية، مما يتيح توافق الإجراءات والعمليات المعمول بها في الشركة مع المعايير العالمية في صناعة الغاز؛ حيث تم خلال عام 2023 الإنتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، ومن المخطط الإنتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل مع نهاية عام 2024.

وقال صلاح الدين، إن إجمالي الكميات المنقولة من الغاز الطبيعي عبر الشبكة القومية للغازات الطبيعية في عام 2023 بلغ 68 مليار متر مكعب، حيث تم تأمين احتياجات قطاع الكهرباء الذي يمثل 52% من إجمالي الكميات المنقولة، بالإضافة إلى القطاعات الاقتصادية الأخرى والتصدير.

وأوضح صلاح الدين أن التطور الذي تم في تدعيم قدرات الشبكة القومية للغازات الطبيعية، جاء لتلبية احتياجات صعيد مصر ومشروع حياة كريمة من الغاز الطبيعي، وإلى قيام الشركة بتنفيذ مشروع توسعات محطة ضواغط دهشور عبر إضافة وحدتي ضواغط جديدتين بإجمالي سعة 18 مليون متر مكعب في اليوم مع وحدتي (ORC) لتوليد الكهرباء ذاتياً بالموقع بقدرة 24 ميجاوات دون زيادة كميات استهلاك الوقود مع خفض الانبعاثات الكربونية للحفاظ على البيئة.

وأضاف أنه تم خلال عام 2023 الإنتهاء من تنفيذ 91% من حجم الأعمال بالمشروع ومخطط الإنتهاء من تجارب التشغيل في أكتوبر 2024.

وأشار صلاح الدين إلى حرص الشركة على تنفيذ مشروعات التوسع، ورفع كفاءة الشبكة القومية للغازات الطبيعية، حيث تم خلال عام 2023 الإنتهاء من تنفيذ المرحلة النهائية لمشروع خط غاز التينة غرب - ميت نما بطول 167 كم قطر 42 بوصة وتدفيع الغاز بالخط، وإستكمال مشروع إزدواج خط عبر سيناء ٣٦ بوصة ومخطط الانتهاء في أبريل 2024.

وقال صلاح الدين إنه جاري إستكمال مشروع خط السليمانية - شمال الجيزة قطر 42 بوصة، ومشروع خطوط تغذية الفيوم الجديدة ومدينة أطسا وتدعيم الفيوم القديمة بإجمالى أطوال 40 كم، وكذلك خط التغذية البديلة لمنازل شربين، ليصل اجمالي أطوال الخطوط الرئيسية للشبكة القومية للغازات الطبيعية مع نهاية عام 2023 إلى 8264 كم، وبطاقة نقل قدرها 262 مليون متر مكعب / يوم .

وأضاق أنه تم تنفيذ المشروعات اللازمة لتوصيل الغاز الطبيعي لعدد 10 مستهلكين بمدينة العاشر من رمضان الصناعية.

وأوضح أن المركز المتميز لفحص وإصلاح الخطوط PIMCOE التابع لشركة جاسكو قام بفحص حوالي 240 كم من خطوط الشبكة القومية للغازات الطبيعية خلال العام، كما تم فحص مجموعة أخرى من الخطوط المملوكة للشركات الشقيقة بأطوال تصل إلى 925 كم من خطوط الغاز، والخام، والمنتجات.

وقال صلاح الدين إن الشبكة يدعم تشغيلها 13 منطقة تشغيلية، بالإضافة إلى محطة ضواغط دهشور بالتنسيق الدائم مع مركز التحكم القومي (NATA) بالمركز الرئيسي بالتجمع الخامس، ومركز تحكم تبادلي بمحطة ضواغط دهشور، وبالإضافة إلى عدد 12 مركز تحكم فرعي للتشغيل والمراقبة بمواقع الشركة المختلفة.

وأشار صلاح الدين إلى دور الشركة المتميز في مجال معالجة الغاز وفصل المشتقات من خلال مجمع غازات الصحراء الغربية، ومصنع بوتاجاز العامرية؛ حيث تم إنتاج حوالي 2.14 مليون طن من المنتجات.

وأشار إلى أن الشركة تقوم حالياً بتنفيذ مشروع توسعات مجمع غازات الصحراء الغربية بإضافة خط الانتاج الرابع - Train-D، لاستخلاص مشتقات الغاز ذات القيمة الاقتصادية العالية من غازات حقل ريفين وغازات حقول الصحراء الغربية، وذلك لتامين احتياجات مصانع البتروكيماويات من المادة الخام خليط الايثان والبروبان، وكذلك لزيادة الإنتاج من البوتاجاز والمتكثفات للمساهمة في سد احتياجات السوق المحلي من هذه المنتجات، كما يتم إنتاج البروبان التجاري لتصديره للأسواق العالمية.

وأشار صلاح الدين إلى حرص الشركة على تنفيذ كافة السياسات والإستراتيجيات المتعلقة بتحسين إستخدام مصادر الطاقة، وازالة الكربون، وتنفيذ الهدف السنوي الخاص بترشيد الطاقة والمحدد من قبل وزارة البترول والثروة المعدنية بما يضمن أفضل استخدام لمصادر الطاقة بأقل تأثير ممكن على المناخ.

وقال صلاح الدين أنه خلال عام 2023 تم تحقيق وفر في إستهلاك الطاقة قدره 54400 ميجا وات ساعة عن إستهلاك عام 2022، وخفض الإنبعاثات من ثاني أكسيد الكربون المكافئ قدره 33 ألف طن متري.،

وأضاف أن الشركة قامت خلال عام 2023 بإضافة نشاط تداول الهيدروجين، وثاني أكسيد الكربون لمجالات العمل في النظام الأساسي للشركة، إنطلاقاً مما لدى جاسكو من خبرات وقدرات مميزة لفريق العمل بها ودورها البارز في إدارة و تشغيل الشبكة القومية للغازات الطبيعية والتي تعتبر أساساً جيداً لدراسة خلط الهيدروجين مع الغاز الطبيعي ونقله في شبكة الغاز الحالية أو إنشاء شبكة منفصلة للهيدروجين.

وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، خلال الجمعية، أن تنفيذ استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتعزيز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة، يأتي في إطار رؤية متكاملة للتطوير ينفذها قطاع البترول نابعه من رؤية مصر 2030، وذلك لما لديه من مقومات تأتي في مقدمتها الشبكة القومية للغازات الطبيعية، والتي تغطي كافة أنحاء مصر، والتي يتم تطويرها وتنفيذ مشروعات التدعيم ورفع الطاقة الإستيعابية لها بصورة منتظمة.