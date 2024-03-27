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تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الأربعاء 27 مارس

03:01 م الأربعاء 27 مارس 2024

سعر الذهب

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كتبت- شيرين صلاح:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الثلاثاء إلى نحو 3515 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3592 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3143 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2694 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 25144 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.

سعر الذهب البورصة المصرية سعر جرام الذهب عيار 21

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رمضانك مصراوي

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