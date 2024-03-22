زيادة السولار أكثر من 20%.. الأسعار الجديدة للبنزين والبوتاجاز بعد رفعها (انفوجرافيك)

القاهرة - مصراوي:

رفعت الحكومة أسعار السولار بأكثر من 20% فيما ارتفعت أسعار البنزين بين 8و10% في الساعات الأولى ليوم الجمعة.

وكانت الحكومة رفعت أسعار البنزين في نوفمبر الماضي، ولم تحرك أسعار السولار حينها، ما يفسر تحريك سعر لتر السولار بنسبة أكبر من المقررة في آلية التسعير التلقائي.

وتراجع الحكومة أسعار المواد البترولية كل 3 أشهر من خلال اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الوزراء منذ يوليو 2019، وذلك بناءً على تطورات الأسعار العالمية للبترول "متوسط سعر خام برنت خلال الربع السابق للقرار"، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، على ألا تتجاوز نسبة الزيادة أو الخفض 10% كحد أقصى.

وكان وزير المالية محمد معيط، قال في بيان، إنه تم تخصيص أكثر من 147 مليار جنيه لدعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2024-2025 لارتفاع أسعار البترول عالميا وأثر تغير سعر الصرف.

وستصبح الأسعار الجديدة للبنزين:

- لتر البنزين 80 عند 11 جنيها، بدلا من 10 جنيهات.

- لتر بنزين 92 عند 12.5 جنيه، بدلا 11.5 جنيه.

- لتر بنزين 95 عند 13.5 بدلا من 12.5 جنيه.

- لتر السولار عند 10 جنيهات بدلا من 8.25 جنيه.

أنبوبة البوتاجاز : 100 جنيه بدلا من 75 جنيها.