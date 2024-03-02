تداعيات رأس الحكمة.. سعر الذهب اليوم يتراجع مع بداية التعاملات

كتب- أحمد والي:

تراجع سعر الذهب اليوم السبت في مصر مع بداية التعاملات، وانخفض سعر الجرام 5 جنيهات مقارنة بأسعاره مساء أمس، رغم ارتفاع أسعار المعدن عالميا.

وكان سعر الجرام تراجع خلال اليومين الماضيين مع انخفاض سعر الدولار في السوق الموازي بعد توقيع دخول أموال من اتفاق مشروع رأس الحكمة للبنك المركزي.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1950 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2507 جنيهات للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2925 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 3343 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 23400 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2083 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) خلال تعاملات الجمعة بارتفاع 1.89%، وفق آخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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