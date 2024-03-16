سعر الذهب يهبط 35 جنيها ببداية تعاملات السبت

كتب- أحمد والي:

هبط سعر الذهب اليوم السبت في مصر مع بداية التعاملات، وانخفض سعر الجرام 35 جنيها مقارنة بأسعاره مساء أمس.

وكان سعر الجرام تراجع خلال اليومين الماضيين مع انخفاض سعر الدولار في السوق الموازي بعد توقيع دخول أموال من اتفاق مشروع رأس الحكمة للبنك المركزي.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1957 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2516 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2935 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 3354 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 23480 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 2156 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) خلال تعاملات الجمعة بانخفاض 0.29%، وفق آخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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