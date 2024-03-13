حزمة تمويلات مرتقبة بـ 7.4 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي لمصر

القاهرة - مصراوي:

يستعد الاتحاد الأوروبي لتقديم حزمة مساعدات لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو لدعم الاقتصاد وسط تحديات إقليمية مع استمرار الحرب في غزة.

ونقلت صحيفة فاينانشيال تايمز، عن مصادر، أن الحزمة ستكون في شكل منح وقروض حتى نهاية عام 2027، ويمكن دفع نحو مليار يورو من المساعدات المالية الطارئة فورا.

كما تشمل الحزمة 4 مليارات يورو مرتبطة بالإصلاحات في إطار البرنامج الموقع مع صندوق النقد الدولي الموسع قيد المناقشة، وبحاجة إلى موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وكان وزير المالية المصري محمد معيط، قال إن مصر أتمت المراجعتين الأولى والثانية مع صندوق النقد الدولي وتم تعديل الاتفاق للحصول على 8 مليارات دولار بدلا من 3 مليارات دولار.

وكان صندوق النقد الدولي وافق في ديسمبر 2022 على التعاون مع مصر في تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي مدته 46 شهرا، بتمويل 3 مليارات دولار على شرائح، وصرفت مصر الشريحة الأولى منه، لكن الصندوق أجل المراجعتين الأولى والثانية للبرنامج حتى تم التوصل لاتفاق لاستئناف لإجراء البرنامج بعد إجراء إصلاحات اقتصادية.



ووفق وسائل إعلام فمن المقرر أن تتوجه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى القاهرة يوم الأحد مع رؤساء وزراء اليونان وإيطاليا وبلجيكا لوضع اللمسات النهائية على الاتفاق والإعلان عنه.