الاتصالات: تعاون مصري هندي لبناء القدرات الرقمية للشباب

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كتب- علاء حجاج:

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين معهد تكنولوجيا المعلومات بمصر ITI، والمعهد الوطني للإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندي، بشأن التعاون المشترك في مجال بناء القدرات الرقمية لإعداد كوادر بشرية متخصصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصناعة الإلكترونيات.

وقع مذكرة التفاهم الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، والدكتور مادان موهان تريباثى المدير العام للمعهد الوطني للإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات في الهند .

ويتضمن نطاق عمل مذكرة التفاهم تبادل المناهج والمواد التدريبية، وتبادل المدربين والخبراء، بحسب بيان صحفي صادر عن وزارة الاتصالات اليوم.

وبحسب الاتفاقية سيوفر المعهد الوطنى للإلكترونيات الهندى معامل افتراضية، وبرنامج دبلوم الدراسات العليا للمتدربين الذين يتم ترشيحهم من قبل معهد تكنولوجيا المعلومات بمصر وذلك فى تخصصات مثل تصميم الأجهزة المدمجة، وتصميم النظم المدمجة، وتصميم أنظمة الأتمتة الصناعية، والتصنيع الرقمى، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وأتمتة العمليات الروبوتية، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، والأمن السيبرانى، والتكنولوجيا المالية، وكذلك أكاديمية افتراضية سيتم من خلالها توفير برنامج مجانى لمحو الأمية الرقمية.

قال عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن التعاون مع الهند فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات متنوع، والتى تشمل تصنيع الهواتف المحمولة والتعهيد.

وأكد على اهتمام قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتركيز على توسيع قاعدة المهارات واعداد الكفاءات الرقمية من خلال توفير البرامج التدريبية المتخصصة لتأهيل الشباب على أعلى مستوى بما يتواكب مع التطور العالمي المتلاحق في مجالات التكنولوجيا المختلفة.

أوضح طلعت أن هذه الشراكة ستسهم فى التوسع بمجالات التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين فى أنشطة بناء القدرات الرقمية فى تخصصات مهمة ومطلوبة في سوق العمل مثل البرمجيات المدمجة والطباعة ثلاثية الأبعاد؛ معربا عن تطلعه إلى أن يشهد التعاون زيادة في عدد المتدربين والتخصصات التدريبية.

وأوضحت الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات أن هذا التعاون يهدف إلى تبادل الخبرات بين معهد تكنولوجيا المعلومات بمصر والمعهد الوطني للإلكترونيات الهندى.

وأشارات إلى التعاون بين الجانبين في إعداد المحتوى التدريبى وسيتم العمل المشترك على تنفيذ برامج تدريبية فى مجالات متخصصة مع التركيز على مجالات الطباعة ثلاثية الأبعاد والتصنيع الرقمي.

وأشار الدكتور مادان موهان تريباثى المدير العام للمعهد الوطنى للإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات إلى وجود تشابه بين أهداف وبرامج معهد تكنولوجيا المعلومات بمصر والمعهد الوطني للإلكترونيات بالهند.

الجدير بالذكر أن وزير الاتصالات كان قد التقى مع المدير العام للمعهد الوطنى للإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات خلال زيارته للعاصمة الهندية نيودلهي فى يناير 2023 حيث تم بحث سبل التعاون فى مجال تنمية المهارات الرقمية فى إطار المبادرات والبرامج التي تقدمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

هذا ويعد المعهد الوطنى الهندى للإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات معهد رائد فى تقديم التعليم والتدريب الرسمى وغير الرسمى ولديه 700 فرع فى الهند؛ حيث يوفر عددًا من البرامج التدريبية بمجالات التكنولوجيا فضلاً عن منح الدبلوم ودرجة الماجستير فى علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنها تخصصات الذكاء الاصطناعى والأمن السيبراني وسلسلة الكتل والتصميم الإلكترونى، كما يقدم برامج تعليم افتراضية.

ويزور مصر حاليا وفد رفيع المستوى من المعهد الوطني للإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندى، والمعهد الهندي للتكنولوجيا IIT، والمعهد الهندي لتكنولوجيا المعلومات والإدارة IIITM، خلال الفترة من 11-14 مارس للاطلاع عن قرب على أنشطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مجال بناء القدرات الرقمية وعقد المزيد من المناقشات حول آليات تنفيذ مجالات التعاون المشترك فى المجالات ذات الصلة.