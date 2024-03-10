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أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الأحد (موقع رسمي)

01:49 م الأحد 10 مارس 2024

أسعار الحديد والأسمنت

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كتبت- شيرين صلاح:

تباينت تحركات أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأحد، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 50507 جنيهات، بزيادة 1807 جنيهات.

سعر طن حديد عز: 49753 جنيها، بتراجع 497 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2153 جنيها، بتراجع 32 جنيها.

أسعار الحديد والأسمنت الحديد الاستثماري الأسمنت الرمادي حديد عز

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