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BBC

معدل التضخم السنوي لإجمالي للجمهورية يرتفع إلى 36% في فبراير

10:39 ص الأحد 10 مارس 2024

التضخم السنوي

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القاهرة- مصراوي:

ارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال فبراير الماضي إلى 36% مقابل 31.2% في يناير الماضي، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد.

وكان البنك المركزي قرر الأسبوع الماضي رفع أسعار الفائدة 6% لمواجهة التضخم المتسارع والسيطرة على ارتفاع الأسعار.

وبحسب البيان، سجلت أسعار مجموعة الحبوب والخبز 47%، وبلغت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن 42.9%، وسجلت أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية 46.8%.

وبلغت أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض نحو 46.8%، وأسعار مجموعة الزيوت والدهون 35.4%، وأسعار مجموعة الفاكهة 35.5%، وفقا للبيان.

وسجلت أسعار مجموعة الخضروات نسبة 74.3%، ووصلت أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية إلى 48.3%، بحسب البيان.

التضخم السنوي التضخم المركزي للتعبئة العامة والإحصاء رفع أسعار الفائدة

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