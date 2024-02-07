السفيرة الأمريكية تزور مصنع دمياط لإسالة الغاز الطبيعي

كتب- أحمد والي:

زارت السفيرة الأمريكية هيرو مصطفى جارج، اليوم الأربعاء مصنع دمياط لإسالة الغاز الطبيعي، والذي يُعد إحدى أهم الركائز الأساسية في التسهيلات، والبنية التحتية التابعة لقطاع البترول المصري لتجارة وتداول الغاز الطبيعي، والتي تسهم في تعزيز دور مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.

وأشادت السفيرة بدور محطتي إسالة الغاز بدمياط، وإدكو في تعظيم الاستفادة من ثروات الغاز بمنطقة شرق المتوسط، وتلبية جزء من احتياجات أوروبا من الغاز، كونها الحل الأسرع والأكثر جاهزية مقارنة بالبدائل الأخرى بالمنطقة، وفقا للبيان الصادر من وزارة البترول.

كان مصنع إسالة الغاز الطبيعي بدمياط، احتفل في فبراير 2023 بإنتاج وتصدير الشحنة رقم 500 من الغاز الطبيعي المسال منذ بدء عمله في عام 2005، وتم تصدير حوالي 60٪؜ من إجمالي تلك الشحنات إلى أوروبا.