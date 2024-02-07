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BBC

ارتفع 757%.. 9 زيادات للحد الأدنى للأجور منذ تحديده في 2011

05:07 م الأربعاء 07 فبراير 2024

الحد الأدنى للأجور

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كتب- مصطفى عيد:

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بحزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتبارا من الشهر المقبل، بحسب تدوينة له على موقع إكس اليوم.

وتشمل الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 % إلى 6 آلاف جنيه بدءا من الشهر المقبل، إلى زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية.

كما تتضمن علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً، وحافز إضافي يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، وزيادة بنسبة 15% في المعاشات.

وبالزيادة الجديدة للحد الأدنى لأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة، شهدت الفترة منذ تحديد الحد الأدنى للأجور في يوليو 2011، عند 700 جنيه، 9 زيادات في أكثر من 12 عاما ليرتفع بنحو 757% بعد قرار الرئيس اليوم.

ويرصد مصراوي رحلة الحد الأدنى للأجور منذ تحديده في يوليو 2011 وحتى الآن:

تطور الحد الأدنى للأجور منذ 2011

يوليو 2011: 700 جنيه

يناير 2014: 1200 جنيه

يوليو 2017: 1400 جنيه

يوليو 2019: 2000 جنيه

يوليو 2021: 2400 جنيه

أبريل 2022: 2700 جنيه

أكتوبر 2022: 3000 جنيه

أبريل 2023: 3500 جنيه

أكتوبر 2023: 4000 جنيه

مارس 2024: 6000 جنيه

الاجور الحد الأدنى للأجور الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة

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