تعاون بين المصرية للاتصالات ومياه القاهرة للتوسع في شبكات الألياف الضوئية

كتب- علاء حجاج:

شهد المهندس حسام الجمل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة مياه الشرب بالقاهرة، للتوسع في شبكات الألياف الضوئية بالتشارك مع البنى الأساسية للمرافق الحيوية.

وقع مذكرة التفاهم المهندس محمد نصر الدين الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، والمهندس مصطفى الشيمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه القاهرة، بمقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالقرية الذكية، بحسب بيان من جهاز تنظيم الاتصالات اليوم الأربعاء.

وقال الجهاز إن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار دوره في نشر خدمات الاتصالات باستخدام أحدث التكنولوجيات والاعتماد على مبدأ التشارك في البنية الأساسية لمرافق الدولة المختلفة لما له من بالغ الأثر في خفض تكلفة الإنشاء وسرعة وصول الخدمة إلى المواطن في الريف والحضر، بالإضافة إلى المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأضاف أن ذلك يأتي تماشيًا مع استراتيجية الدولة للوصول إلى التحول الرقمي الكامل، وذلك بعد الاطلاع على أفضل التجارب والممارسات العالمية في هذا المجال، وتنفيذ مشروع استرشادي في السوق المحلي للوقوف على مدى ملائمته للسوق المصري.

وذكر الجهاز أن توقيع هذه المذكرة يأتي كإحدى نتائج المنتدى التنظيمي الأول للأجهزة التنظيمية والذي عقد بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في ديسمبر الماضي، والذي يهدف إلى التكامل ما بين الأجهزة التنظيمية بما يعود بالنفع على المواطن المصري والمصلحة العامة.

وقال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات إن التشارك في البنى التحتية والاستفادة قدر الإمكان من البنية المنفذة يعد من العناصر الداعمة لتسريع وتيرة التحول الرقمي، وإنشاء بنية رقمية متعددة وقادرة على استيعاب الكم الهائل من البيانات الذي ينمو بصورة مستمرة.

وأضاف أن التعاون مع شركة مياه الشرب بالقاهرة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يهدف إلى الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في مد الألياف الضوئية بالاعتماد على البنية التحتية لشبكات المياه، ما يعد خطوة مهمة في استراتيجية تشارك البنى التحتية.

وقال رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة إنه تم توقيع مذكرة التفاهم مع الشركة المصرية للاتصالات لتفعيل البنية الأساسية التشاركية لتطوير الخدمات التي تقدمها الشركة باستخدام الألياف الضوئية، ما سيساهم بقدر كبير في سرعة الكشف عن أعطال خطوط المياه وإصلاحها في مدد زمنية قياسية.

وأضاف أن مذكرة التفاهم تأتي كخطوة تمهيدية لتنفيذ خطة توسع في هذا المجال ستحدث طفرة في تشغيل وصيانة شبكات مياه الشرب بالقاهرة.