أمين صندوق الغرف التجارية: تراجع دولار السوق الموازية يسهم في هبوط الأسعار

القاهرة- مصراوي:

قال الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن نجاح الحكومة في السيطرة على السوق الموازية للعملات، وتراجع سعر الدولار في السوق السوداء، سيسهم بشكل كبير في انخفاض أسعار الكثير من السلع التي شهدت ارتفاعات جنونية خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها (الحديد، والذهب، والسيارات).

وأضاف الفيومي، الذي يشغل منصب رئيس غرفة القليوبية التجارية أيضا، في بيان له اليوم، أن تراجع سعر الدولار في السوق الموازية سيخلق حالة من الاستقرار في الأسواق المصرية، خاصة بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس يوم الخميس الماضي.

وشهد سعر الدولار في السوق الموازية هبوطا بنحو 18 جنيها مع بدايات الأسبوع الجاري مقارنة بما كان عليه منتصف الأسبوع الماضي، ليصل إلى مستوى بين 54 و55 جنيها قبل أن يرتفع أمس واليوم إلى مستوى 59 جنيها، بحسب مراقبين لسوق الصرف في مصر.

وأوضح الفيومي أن هبوط سعر الدولار في السوق الموازية أدى إلى تراجع كبير في أسعار الذهب، والذي يتم تسعيره وفقا لدولار السوق السوداء.

وذكر أن ارتفاع سعر صرف الدولار بالسوق السوداء خلال الفترة الماضية أرهق كافة فئات الشعب المصري، نتيجة الارتفاعات المتتالية والمسارعة في سعر الغالبية العظمى من السلع، وهو ما جعل الحكومة تكثف من الضربات الأمنية على تجار العملة الذين أشعلوا المضاربات على العملة الصعبة، وتراجع الطلب عليه ما دفع المضاربين لخفض سعره.

كذلك انتشار التصريحات عن اقتراب صرف دفعات من قرض صندوق النقد الدولي، والوصول لاتفاق بزيادة قيمة التمويل ساهم في خفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية، لأن إتمام الاتفاق يعنى زيادة الحصيلة الدولارية، وتوافر الدولار في السوق المصرفية بما يلبي جانبا كبيرا من احتياجات الدولة في توفير السلع الأساسية، وكذلك الخامات ومكونات الإنتاج، وفقا للفيومي.

وطالب الفيومي الحكومة بضرورة العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وضخ المزيد من الحوافز لتشجيع الاستثمار في السوق المصرية، مما يساهم في دخول مليارات الدولارات لمصر، ويكون إحدى أهم الآليات لمزيد من تراجع دولار السوق السوداء.