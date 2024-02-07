تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الأربعاء 7 فبراير

كتب- أحمد والي:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأربعاء إلى نحو 4058 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4229 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3700 جنيه، والجرام عيار 18 إلى نحو 3172 جنيها.

ويسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 29603 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.