بعد صعوده.. ماذا حدث لسعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر بمنتصف التعاملات؟

القاهرة- مصراوي:

استقر سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر بمنتصف التعاملات مقارنة بمستواه في الصباح.

جاء ذلك بعد زيادة سعر الذهب في بداية التعاملات بقيمة 100 جنيه للجرام مقارنة بمستواه مساء أمس، وذلك بعد ارتفاعه بقيمة مماثلة أمس، وهو ما أرجعه نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، إلى ارتفاع الطلب على الاستثمار في الذهب بعد التراجع الكبير في الأسعار خلال الأيام السابقة.

لكن هذه الزيادة تزامنت أمس أيضا مع عودة سعر الدولار في السوق الموازية للارتفاع، والذي وصل إلى حدود 59 جنيها اليوم مقارنة بمستوى بين 54 و55 جنيها يوم الاثنين.

وفقد سعر الدولار في السوق الموازية نحو 18 جنيها من قيمته في الأيام الأولى من الأسبوع الحالي، وهو ما دفع سعر جرام الذهب خلال الأيام الخمسة الأولى من الشهر لخسارة نحو 700 جنيه.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند نحو 2400 جنيه للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3086 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3600 جنيه للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 4114 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 28800 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

انخفض سعر الذهب عالميا إلى نحو 2033 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء بتراجع 2.89 دولار بنسبة 0.14% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

اقرأ أيضا:

عودة مفاجئة.. زيادة جديدة بسعر الدولار في السوق الموازية مع "وقف التنفيذ"

لماذا ارتفع سعر الذهب في مصر بعد هبوط الجرام 700 جنيه الأيام الماضية؟

الغرف التجارية تكشف موعد انخفاض أسعار السلع في الأسواق مع هبوط الدولار

قبل فوات الآوان.. كيف تستغل البنوك هبوط الدولار بالسوق السوداء لصالحها؟