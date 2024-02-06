4 آلاف لعيار 24.. سعر الذهب اليوم في مصر يقفز 100 جنيه حتى تعاملات المساء

القاهرة- مصراوي:

ارتفع سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر، وزاد الجرام بقيمة 50 جنيها بحلول التعاملات المسائية مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، ليصبح مجموعة الارتفاع اليوم إلى 100 جنيه، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وأرجع نادي نجيب الزيادة إلى ارتفاع الطلب على الاستثمار في الذهب بعد التراجع الكبير في الأسعار خلال الأيام الماضية.

يأتي ذلك بعد خسارة سعر جرام الذهب خلال الأيام الخمسة الماضية نحو 700 جنيه (منها 150 جنيها أمس)، تأثرا بالتراجع الملحوظ لسعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية.

وفقد سعر الدولار في السوق الموازية نحو 18 جنيها من قيمته مسجلا نحو 54 و55 جنيها بتعاملات اليومين الماضيين مقارنة بنحو 73 جنيها في تعاملات يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الماضي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى نحو 2333 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3000 جنيه للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3500 جنيه للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 4000 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 28 ألف جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2037 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بحلول تعاملات مساء اليوم الثلاثاء بزيادة 11.69 دولار بنسبة 0.58% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

اقرأ أيضا:

لماذا ارتفع سعر الذهب في مصر بعد هبوط الجرام 700 جنيه الأيام الماضية؟

الغرف التجارية تكشف موعد انخفاض أسعار السلع في الأسواق مع هبوط الدولار

قبل فوات الآوان.. كيف تستغل البنوك هبوط الدولار بالسوق السوداء لصالحها؟

بشائر هبوط الدولار.. "عز" تخفض سعر الحديد بأكثر من 5 آلاف جنيه للطن

4 أسباب تبرر الصعود الكبير للجنيه أمام دولار السوق السوداء