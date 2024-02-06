البريد ينتهي من تطوير أكثر من 3840 مكتبا على مستوى الجمهورية

كتب- علاء حجاج:

قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد المصري، إنه تم الانتهاء من تطوير أكثر من 3840 مكتب بريد من أصل 4300 مكتب تمتلكها الهيئة على مستوى الجمهورية، بنسبة إنجاز 86%.

وبحسب بيان من هيئة البريد اليوم الثلاثاء، ذكر شريف فاروق أن عدد منافذ البريد يصل إلى نحو 4500 منفذ منتشرة على مستوى الجمهورية، تتضمن بالإضافة إلى المكاتب، 84 كشكًا بريديًا، و130 سيارة بريد متنقلة يتم تحريكها خلال فترات الذروة لتخفيف الزحام بمكاتب البريد.

جاء ذلك خلال ترأسه أول اجتماع لمجلس الإدارة بمقر الهيئة القومية للبريد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح فاروق أن هذا التطوير يأتي بهدف إحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لكي يحصل كل مواطن على كافة الخدمات بالشكل اللائق.

وذكر أن مكاتب البريد أصبحت تقدم جميع الخدمات الحكومية والمالية والبريدية للمواطنين بكل سهولة ويسر بعد تطويرها وتزويدها بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية المتطورة، وذلك ضمن تنفيذ خطة الهيئة الاستراتيجية الشاملة لتطوير مختلف القطاعات، والتي تشمل تطوير جميع منافذ البريد على مستوى الجمهورية وتحديثها.

وذكر فاروق أن البريد المصري حقق طفرة كبيرة نحو استخدام الطاقة الخضراء، وتم الانتهاء من تحويل 15 سيارة من أسطول النقل، للعمل بالكهرباء كمرحلة أولى، ويجري العمل بالمرحلة الثانية على تحويل 60 سيارة، بالإضافة إلى تحويل 86 سيارة للعمل بالغاز الطبيعي، كما تم شراء 255 سيارة تعمل بالغاز الطبيعي.

وأشار إلى أنه يتم تطوير وترميم مكاتب البريد والمقرات التاريخية باستخدام أحدث أساليب الاستدامة مع الحفاظ على التراث المعماري وهُوية البريد المصري.