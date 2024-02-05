بعد هبوط حاد.. سعر الجنيه الذهب يخسر 5600 جنيه في أول 5 أيام من فبراير



كتب- مصطفى عيد:

شهد سعر الجنيه الذهب في مصر تراجعا كبيرا بنحو 5600 جنيه خلال أول 5 أيام من شهر فبراير مقارنة بمستواه في نهاية شهر يناير الماضي.

ووصل سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم إلى 27200 جنيه مقابل 32800 جنيه في تعاملات نهاية شهر يناير يوم الأربعاء الماضي.

ويأتي ذلك بعد أن شهد سعر الذهب في مصر تراجعا حادا منذ يوم الخميس الماضي مع تراجع سعر الدولار في السوق الموازية، والذي واصل الهبوط بشكل حاد خلال يومي أمس وأمس الأول، ليفقد نحو 18 جنيها مقارنة بيومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، حيث وصل سعره أمس واليوم إلى بين 54 و55 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى مستوى 3400 جنيه خلال تعاملات اليوم، بعد أن خسر نحو 700 جنيه من قيمته منذ نهاية يناير الماضي.

كما سجل سعر الجرام عيار 18 نحو 2914 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 نحو 3886 جنيها.

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