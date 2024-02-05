سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر يواصل التراجع بمنتصف التعاملات

القاهرة- مصراوي:

شهد سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر انخفاضا جديدا، وتراجع الجرام 75 جنيها بمنتصف التعاملات مقارنة بمستواه في بداية التعاملات.

كان سعر جرام الذهب انخفض بقيمة 75 جنيها في تعاملات الصباح مقارنة بمستواه أمس، ليصل مجموع التراجع اليوم إلى 150 جنيها حتى منتصف التعاملات.

ويأتي ذلك بعد انخفاض سعر الجرام خلال اليومين الماضيين بقيمة 350 جنيها، تأثرا بالتراجع الملحوظ لسعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية.

وفقد سعر الدولار في السوق الموازية نحو 18 جنيها من قيمته ليصل إلى نحو 54 و55 جنيها خلال تعاملات أمس مقارنة بسعر وصل إلى نحو 73 جنيها خلال تعاملات يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.

أسعار الذهب اليوم

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى نحو 2267 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2914 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3400 جنيه للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 3886 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 27200 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

تراجع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2024 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين بهبوط 15.44 دولار بنسبة 0.76% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات يوم الجمعة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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