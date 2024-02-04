مع الصعود القوي للجنيه.. هبوط كبير للبورصة والذهب ودولار السوق السوداء

القاهرة- مصراوي:

شهدت أسعار الذهب والدولار في السوق الموازية والمؤشر الرئيسي للبورصة تراجعات حادة خلال تعاملات اليوم الأحد مقارنة بمستوياتها أمس، أو بجلسة يوم الخميس الماضي في حالة البورصة، وذلك مع الصعود القوي للجنيه في السوق الموازية.

ويعود السبب الرئيسي لتراجع سعر الذهب في مصر، الذي انخفض بنحو 550 جنيها للجرام في الأيام الثلاثة الأخيرة، إلى الهبوط الحاد في سعر الدولار بالسوق الموازية.

كما أدى الهبوط الحاد في سعر الدولار بالسوق الموازية وترقب خفض سعر الجنيه في البنوك ورفع أسعار الفائدة بالبنك المركزي يوم الخميس بنسبة 2% إلى تراجع مؤشر البورصة بنسبة 3.03% خلال جلسة اليوم، بينما فقد رأس المال السوقي نحو 40 مليار جنيه من قيمته لينزل تحت مستوى 2 تريليون جنيه.

ويعود تراجع سعر الدولار في السوق الموازية إلى عدد من الأسباب أسباب تراجع الدولار في السوق الموازية: رفع البنك المركزي سعر الفائدة 2% بما يمهد الطريق أمام خفض قيمة الجنيه وتوحيد سوق الصرف والقضاء على السوق السوداء، إلى جانب إعلان صندوق النقد الدولي استكمال المراجعتين المؤجلتين تمهيدا لصرف 700 مليون دولار لمصر ومناقشة تقديم تمويل إضافي.

كما يعود تراجع سعر الدولار إلى إعلان الاتحاد الأوروبي زيادة المخصصات المالية لمصر خلال الفترة المقبلة، والاستثمارات المرتقب إعلان الاتفاق عليها في أرض رأس الحكمة بالساحل الشمالي وسط تردد أنباء عن وصول قيمتها إلى نحو 22.5 مليار دولار

وللمزيد من التفاصيل، يرصد مصراوي في الروابط التالية أبرز التحركات التي حدثت في أسواق الذهب والدولار والبورصة خلال تعاملات اليوم:

"-19".. الدولار يواصل التراجع الحاد أمام الجنيه في السوق الموازية

4 أسباب تبرر الصعود الكبير للجنيه أمام دولار السوق السوداء



