تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الأحد 4 فبراير

كتب- أحمد والي:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأحد إلى نحو 3942 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4133 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3616 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 3100 جنيه.

ويسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 28931 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.