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البورصة تهبط 3.03% بتعاملات اليوم ورأس المال السوقي يخسر 40 مليار جنيه

03:33 م الأحد 04 فبراير 2024

البورصة المصرية

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كتب- أحمد والي:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 3.03% إلى مستوى 27574 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع.

وجاء هذا الهبوط وسط حالة ترقب لأي تحركات قد تحدث في سعر الصرف بالبنوك بعد عودتها للعمل خاصة في ظل قرار رفع الفائدة بالبنك المركزي 2% يوم الخميس، وتراجع كبير بسعر الدولار في السوق الموازية.

بينما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.8%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.23%.

وفقد رأس المال السوقي للبورصة خلال تعاملات اليوم نحو 40.3 مليار جنيه لينخفض تحت 2 تريليون جنيه، مسجلا نحو 1.971 تريليون جنيه بنهاية التعاملات مقابل نحو 2.012 تريليون جنيه بنهاية جلسة الخميس الماضي.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب الأسهم صافي بيع بقيمة 29.9 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 15.6 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 45.4 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 صعد بنسبة 0.54% إلى مستوى 28434 نقطة، مع نهاية تعاملات الخميس الماضي.

البورصة البورصة المصرية لبورصة المصرية EGX30 أسهم البورصة

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