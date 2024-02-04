وزيرة التضامن تخصص 10 ملايين جنيه للمساعدات وتوفير فرص عمل بالمنوفية

القاهرة- مصراوي:

قررت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تخصيص 10 ملايين جنيه لمحافظة المنوفية بين مساعدات وتوفير فرص عمل لمشروعات تمكين اقتصادي، فضلا عن إطلاق مبادرة "المنوفية بلا أمية" لكي تكون محافظة المنوفية بلا أمية خلال فترة قريبة، بحسب بيان من وزارة التضامن اليوم الأحد.

جاء ذلك خلال زيارة الوزيرة اليوم لمحافظة المنوفية لمتابعة عدد من المشروعات التنموية التي تنفذها الوزارة بالمحافظة، حيث التقت مع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية في ديوان عام المحافظة، وذلك بحضور محمد موسى نائب محافظ المنوفية، ولفيف من قيادات المحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

كما التقت وزيرة التضامن الاجتماعي مع عدد من الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة، حيث سلمتهم عددا من الكراتين الغذائية، كما سلمت ما يقرب من 25 فتاة من الأسر الأولى بالرعاية عددا من الأجهزة الكهربائية في إطار تجهيزهن للزواج.

وأكدت الوزيرة أن هناك تواصلا دائما مع المحافظين، وأن الوزارة تؤدي خدماتها بداية من الطفولة المبكرة مرورا بالمراحل العمرية التالية، كما توفر الوزارة مشروعات للتمكين الاقتصادي من أجل دفع عجلة التنمية، كما تم التوسع في برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، والوصول إلى يزيد على 5 ملايين أسرة.