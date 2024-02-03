200 جنيه تراجعا بسعر الذهب اليوم السبت في مصر حتى تعاملات المساء

القاهرة- مصراوي:

شهد سعر الذهب اليوم السبت في مصر، انخفاضا مفاجئا وتراجع سعر الجرام بنحو 150 جنيها بحلول التعاملات المسائية، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات.

كان سعر جرام الذهب انخفض بنحو 50 جنيها حتى منتصف التعاملات، مقارنة بمستواه أمس، ليصبح مجموع التراجع خلال اليوم 200 جنيه.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 عند نحو 2467 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى نحو 3171 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3700 جنيه للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى نحو 4229 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 29600 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم وغدا عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية وبالتالي التداولات على السلع والمعادن ومنها الذهب.

وانخفض سعر الذهب عالميا إلى نحو 2040 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بنهاية تعاملات أمس الجمعة بانخفاض 15.23 دولار بنسبة 0.74% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

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