ارتفاع أسعار السمك البلطي والجمبري وانخفاض المكرونة بسوق العبور اليوم

القاهرة- مصراوي:

ارتفعت أسعار السمك البلطي، والكابوريا، والجمبري الصغير، بينما انخفضت أسعار المكرونة السويسي في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم السبت مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 81 و85 جنيها، بزيادة 13 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

وسجل سعر كيلو المكرونة السويسي بين 60 جنيها و110 جنيهات، بتراجع 10 جنيهات.

ووصل سعر كيلو السبيط والكاليماري إلى بين 180 جنيها و400 جنيه.

وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 40 و240 جنيها، بزيادة 30 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الجمبري الصغير بين 95 و245 جنيها، بزيادة 45 جنيها.

سجل سعر كيلو البوري بين 85 و145 جنيها.