الرقابة المالية: إصدار قواعد قيد شهادات خفض انبعاثات الكربون خلال أيام

كتبت- منال المصري:

أعلن محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إصدار قواعد جديدة لقيد وشطب شهادات خفض انبعاثات الكربون خلال الأيام القريبة القادمة.

وأوضح فريد، خلال كلمته في مؤتمر القمة السنوية "لأسواق المال"، اليوم الاثنين، أنه سيسمح بإصدار العقود الآجلة لشهادات الكربون في البورصة المصرية تزامنا مع قواعد إصدار هذه الشهادات.

وأضاف أنه يتم طرح أدوات مالية متعددة للمستثمرين لتنويع مصادر وفرص الاستثمار، بحيث يكون هناك تنوع في الأصول الاستثمارية لم يكن موجوداً في السوق.