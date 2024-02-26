وزيرة التعاون الدولي تصل إلى لوكسمبورج لزيارة مقر بنك الاستثمار الأوروبي

كتب- مصطفى عيد:

وصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، صباح اليوم الاثنين، إلى دولة لوكسمبورج، لزيارة المقر الرئيسي لبنك الاستثمار الأوروبي، الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي، وبنك المناخ لقارة أوروبا، وأحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لمصر.

وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم، تعد هذه هي الزيارة الأولى للمشاط لمقر بنك الاستثمار الأوروبي منذ تولي رئيسته الجديدة ناديا كالفينو، مهام منصبها.

وقالت وزارة التعاون الدولي إن تلك الزيارة تعزز الدور الذي تقوم به الوزارة لتطوير العلاقات المشتركة مع المؤسسات الدولية والإقليمية وبنوك التنمية متعددة الأطراف لدعم جهود التنمية في مصر.

ومن المقرر أن تعقد وزيرة التعاون الدولي مع رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي، جلسة مباحثات موسعة حول مجالات التعاون المشتركة، والخطط المستقبلية للجهود المشتركة في إطار استراتيجية التعاون الثنائي مع البنك للفترة من 2021-2027، وكذلك الأولويات المشتركة لمصر والاتحاد الأوروبي.

وتأتي تلك الزيارة عقب مشاركة وزيرة التعاون الدولي، في مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، بالعاصمة البلجيكية بروكسل خلال يناير الماضي، حيث استعرضت تقريراً مفصلاً تحت عنوان "رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار"، لاستعراض التعاون المتميز مع مؤسسات مبادرة فريق أوروبا خلال 2020-2023.

وتعد مصر أكبر دولة عمليات لدى البنك خارج دول الاتحاد الأوروبي، كما أن بنك الاستثمار الأوروبي يعد أكبر مؤسسة دولية ممولة للقطاع الخاص في مصر.

وتولت ناديا كالفينو، رئاسة بنك الاستثمار الأوروبي، مطلع العام الجاري، خلفاً لوارنر هوير، الرئيس السابق، وتعد الرئيس التاسع لبنك الاستثمار الأوروبي، وأول امرأة تتولى هذا المنصب.

وشغلت كالفينو قبل توليها رئاسة البنك عدة مناصب من بينها النائب الأول لرئيس الحكومة الإسبانية ووزير الاقتصاد والتجارة والمشروعات، كما تولت العديد من المناصب في المفوضية الأوروبية.