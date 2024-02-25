4 أسواق.. البورصة تنشر قرار إعادة تقسيم أسواق تداول الأوراق المالية

القاهرة- مصراوي:

نشرت البورصة المصرية قرار رئيس البورصة المطبق من اليوم الأحد، والمتعلق بإعادة تقسيم أسواق تداول الأوراق المالية بالبورصة.

وبحسب القرار المنشور على الموقع الإلكتروني للبورصة، يتم إعادة تقسيم أسواق تداول الأوراق المالية بالبورصة المصرية كما يلي:

أولاً: السوق الأكثر نشاطاً

يتضمن الأوراق المالية المدرجة بمؤشر البورصة EGX100، وكذا وثائق استثمار صناديق المؤشرات الصادرة بتتبع أحد المؤشرات الصادرة عن البورصة المصرية.

ويتسم هذا السوق بما يلي:

1- يسمح للمتعاملين على أوراق هذا السوق بمزاولة آليات التعامل على الأسهم في ذات الجلسة، والتعامل على الأوراق المالية في اليوم التالي للشراء، وشراء الأوراق المالية بالهامش، وتُقبل كضمان حتى نسبة 100% من قيمتها السوقية.

2- يسمح للمتعاملين على أوراق هذا السوق بمزاولة آلية اقترض الأوراق المالية بغرض البيع فقط على أسهم الشركات المدرجة بمؤشر EGX30 مضافاً إليها وثائق استثمار صناديق المؤشرات الصادرة بتتبع أحد المؤشرات الصادرة عن البورصة المصرية.

3- يسري على الأوراق المالية المدرجة بهذا السوق حدود سعري 20% من آخر سعر مرجعي مع تطبيق حدود الإيقاف المؤقت عند 10%.

ثانياً: السوق متوسط النشاط

يتضمن الأوراق المالية غير المدرجة بمؤشر البورصة 100 EGX، وكذا الأوراق المالية غير المدرجة بالسوق غير النشط.

ويتسم هذا السوق بما يلي:

1- يسمح للمتعاملين على أوراق هذا السوق بمزاولة آليات التعامل على الأسهم في ذات الجلسة، والتعامل على الأوراق المالية في اليوم التالي للشراء، وشراء الأوراق المالية بالهامش، وتقبل كضمان حتى نسبة 80% من قيمتها السوقية، على أن تستبعد من آلية شراء الأوراق المالية بالهامش الأوراق المالية التي لم تستوفِ المعايير الكمية و/ أو النوعية المزاولة عمليات الشراء بالهامش.

2- لا يسمح للمتعاملين على أوراق هذا السوق بمزاولة آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.

3- يسري على الأوراق المالية المدرجة بهذا السوق حدود سعرية 20% من آخر سعر مرجعي مع تطبيق حدود الإيقاف المؤقت عند 10%.

ثالثاً: السوق غير النشط

يكون لإدارة البورصة أن تدرج به الأوراق المالية التي تنطبق عليها قرار رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية رقم 92 لسنة 2021 (الخاص بمحددات إدراج الأوراق المالية بالقائمة د)، والأوراق المالية للشركات تحت التصفية، والأسهم التي تتصف بمخاطر عالية في حجم المديونية وتركزها مع تقلبات سعرية عالية، والأوراق المالية للشركات المخالفة لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية ولم تقم بإزالتها.

ويتسم هذا السوق بما يلي:

1- عدم السماح للمتعاملين على أوراق هذا السوق بمزاولة آليات التعامل على الأسهم في ذات الجلسة، أو التعامل على الأوراق المالية في اليوم التالي للشراء، أو شراء الأوراق المالية بالهامش، أو اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.

2- تسري على الأوراق المالية المدرجة بهذا السوق حدود سعرية 5% من آخر سعر مرجعي مع عدم تطبيق حدود الإيقاف المؤقت، ولا ينطبق عليها آلية مزاد سعر الفتح بالجلسة الاستكشافية أو آلية مزاد سعر الإقفال.

رابعاً: سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة

1. ينقسم إلى قائمتين:

(أ) قائمة مؤشر "تميز": وتتضمن الأوراق المالية التي يتوافر فيها معايير مؤشر تميز، وتتسم هذه القائمة بأنه يسمح للمتعاملين على أوراق هذه القائمة بمزاولة آليات التعامل على الأسهم في ذات الجلسة، والتعامل على الأوراق المالية في اليوم التالي للشراء، وشراء الأوراق المالية بالهامش، وتقبل كضمان حتى نسبة 80% من قيمتها السوقية.

(ب) قائمة "النيل": وتتضمن باقي الأوراق المالية المدرجة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتتسم هذه القائمة بأنه لا يسمح للمتعاملين على أوراق هذه القائمة بمزاولة آليات التعامل على الأسهم في ذات الجلسة، أو التعامل على الأوراق اليوم التالي للشراء، أو شراء الأوراق المالية بالهامش.

2- لا يسمح للمتعاملين على أوراق هذا السوق (سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة) بمزاولة آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.

3- تسري على الأوراق المالية المدرجة بهذا السوق حدود سعرية 10% من آخر سعر مرجعي مع تطبيق الإيقاف المؤقت عند 5%.

ويلغى ما دون ذلك من تقسيمات، ويكون للجنة المختصة بالبورصة إجراء مراجعات لما هو مدرج بالأسواق دورياً بالتزامن مع المراجعة الدورية لمؤشرات البورصة المصرية أو كلما دعت الحاجة لذلك.