"طلعت مصطفى" تؤكد مشاركتها في مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة مشاركتها في مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، الذي وقعت الحكومة المصرية عقوده يوم الجمعة مع شركة القابضة ADQ الإماراتية مع إعلان ضخ استثمارات بقيمة 35 مليار دولار خلال الشهرين المقبلين.

وقالت مجموعة طلعت مصطفى، في إفصاح للبورصة المصرية اليوم الأحد، إنها اتفقت مع شركة القابضة ADQ، وشركة "مدن العقارية" للتعاون في مجال التطوير العام للمشروع.

وأضافت أن هذا التعاون لتطوير منطقة رأس الحكمة يعد تأكيدا على العلاقة الاستراتيجية بين كل من القابضة ADQ، ومدن العقارية ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، ولما تتمتع به المجموعة من خبرات متراكمة على مدار عشرات السنين.

وذكرت ان التعاون في هذا المشروع الضخم يأتي متماشياً مع استراتيجية الإدارة التنفيذية للمجموعة، المستمرة في العمل على خلق قيمة مضافة مستمرة تعود بالفائدة على مساهمي الشركة من خلال تعظيم عوائد المجموعة، وخلق قيمة مضافة للعوائد المتكررة للمجموعة.

كان محمد حسن السويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة ADQ، قال في بيان الجمعة: "يأتي الاستثمار في منطقة رأس الحكمة ضمن التزامنا بتحويل المنطقة إلى واحدة من أهم الوجهات الساحلية الفاخرة والأكثر جاذبية في مصر عبر تمكين مشاريع التطوير والبنية التحتية، وذلك من خلال العمل مع شركاء مثل مدن العقارية، ومجموعة طلعت مصطفى، لخلق فرص عبر قطاعات متعددة في الاقتصاد المصري المتنوع".

ويتضمن المشروع الجديد إنشاء أحياء سكنية لكل المستويات، وفنادق عالمية على أعلى مستوى، ومنتجعات سياحية، ومشروعات ترفيهية عملاقة، بالإضافة إلى جميع الخدمات العمرانية، مثل المدارس والجامعات والمستشفيات والمباني الإدارية والخدمية.

كما يتضمن المشروع تأسيس منطقة حرة خدمية خاصة تحتوي على صناعات تكنولوجية وصناعات خفيفة وخدمات لوجستية لخدمة المدينة، إلى جانب إنشاء حي مركزي للمال والأعمال من أجل استقطاب الشركات العالمية لتكون موجودة في هذه المدينة.

وستحتوي المدينة على مارينا دولية كبيرة لليخوت والسفن السياحية الموجودة في البحر المتوسط، كما تم الاتفاق على تطوير وإنشاء مطار دولي جنوب المدينة، بحسب ما قاله رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي الجمعة لإعلان تفاصيل صفقة الشراكة التي تتضمن حصول مصر على 35% من الأرباح عند تشغيل المشروع.

ويستهدف المشروع جذب ما لا يقل عن 8 ملايين سائح، واستثمار ما لا يقل عن 150 مليار دولار، سيتم ضخها طوال مدة تنفيذ (المرحلة الأولى من) المشروع لتنمية مدينة رأس الحكمة (البالغة 5 سنوات من أصل 15 عاما مدة إجمالي المشروع المقام على 3 مراحل).