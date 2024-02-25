بعد خسائر حادة.. سعر الذهب اليوم الأحد في مصر يصعد مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الأحد في مصر مع بداية التعاملات، وزاد الجرام 25 جنيها، مقارنة بمستواه مساء أمس.

كان سعر جرام الذهب هبط بقيمة 450 جنيها منذ إعلان تفاصيل صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة مساء الجمعة الماضي وحتى مساء أمس.

وجاء هذا التراجع بسبب تداعيات الهبوط الحاد لسعر الدولار في السوق الموازية بعد إعلان تفاصيل الصفقة، واقتراب ضخ نحو 35 مليار دولار في السوق المصرية.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2017 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2593 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3025 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 3457 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى نحو 24200 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومن بينها التداولات على السلع والمعادن.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2035 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بنهاية تعاملات الجمعة بزيادة 11.01 دولار بنسبة 0.54% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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