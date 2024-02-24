بعد هبوط حاد.. ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بحلول تعاملات المساء؟

القاهرة - مصراوي:

استقر سعر الذهب اليوم السبت في مصر بحلول تعاملات المساء، وذلك بعد انخفاض الجرام بنحو 285 جنيها حتى منتصف التعاملات مقارنة بمستواه مساء أمس.

وجاء هذا التراجع بسبب تداعيات الهبوط الحاد لسعر الدولار في السوق الموازية بعد إعلان تفاصيل صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة، واقتراب ضخ نحو 35 مليار دولار في السوق المصرية.

كان سعر جرام الذهب خسر 165 جنيهاً من قيمته مساء أمس بعد الإعلان عن صفقة مشروع رأس الحكمة بالساحل الشمالي بالشراكة بين مصر والإمارات، وتراجع سعر الدولار في السوق الموازية، ليصبح مجموع التراجع خلال منذ إعلان الصفقة 450 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الدولار في السوق الموازي في مصر إلى قرب 50 جنيهاً خلال تعاملات اليوم بعد إعلان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي أمس، دخول 35 مليار دولار إلى مصر خلال شهرين من بين استثمارات مشروع رأس الحكمة (تتضمن 15 مليار دولار خلال أسبوع).

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 2000 جنيه للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2571 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3000 جنيه للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 3429 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب إلى نحو 24 ألف جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم وغدا عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومن بينها التداولات على السلع والمعادن.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2035 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بنهاية تعاملات أمس الجمعة بزيادة 11.01 دولار بنسبة 0.54% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

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