"رأس الحكمة" تفجر الفقاعة.. سعر الذهب يخسر 450 جنيها منذ إعلان الصفقة

القاهرة - مصراوي:

سجل سعر الذهب اليوم السبت في مصر هبوطا حادا جديدا بمنتصف التعاملات وانخفض الجرام 200 جنيه مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وذلك بسبب تداعيات انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية بعد إعلان تفاصيل صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة، واقتراب ضخ نحو 35 مليار دولار في السوق المصرية.

كان سعر جرام الذهب خسر 85 جنيها مع بداية التعاملات ليصبح مجموع ما فقده حتى منتصف تعاملات اليوم 285 جنيها، بالإضافة إلى نحو 165 جنيهاً خسرها من قيمته مساء أمس بعد الإعلان عن صفقة مشروع رأس الحكمة بالساحل الشمالي بالشراكة بين مصر والإمارات، وتراجع سعر الدولار في السوق الموازية.

وانخفض سعر الدولار في السوق الموازي في مصر لأقل من 60 جنيهاً بعد إعلان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي أمس، دخول 35 مليار دولار إلى مصر خلال شهرين من بين استثمارات مشروع رأس الحكمة (تتضمن 15 مليار دولار خلال أسبوع)، منها 11 مليار دولار ودائع بالبنك المركزي سيتم تحويلها إلى استثمارات.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 عند 2000 جنيه للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2571 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3000 جنيه للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 3429 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى نحو 24 ألف جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم وغدا عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومن بينها التداولات على السلع والمعادن.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2035 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بنهاية تعاملات أمس الجمعة بزيادة 11.01 دولار بنسبة 0.54% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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