انخفاض أسعار السمك البلطي والمكرونة وزيادة البوري بسوق العبور اليوم

القاهرة- مصراوي:

تراجعت أسعار السمك البلطي، والمكرونة السويسي، بينما ارتفعت أسعار السمك البوري، والجمبري الصغير في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 76 و82 جنيها، بتراجع جنيه.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 50 و250 جنيها.

وسجل سعر كيلو المكرونة السويسي بين 65 و125 جنيها، بتراجع 10 جنيهات.

ووصل سعر كيلو السبيط والكاليماري إلى بين 190 جنيها و410 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 40 و230 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الجمبري الصغير بين 90 و250 جنيها، بزيادة 20 جنيها.

سجل سعر كيلو البوري بين 90 و140 جنيها، بزيادة 10 جنيهات.