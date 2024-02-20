وزير البترول: نعمل مع شركة شيفرون على تسريع تنمية حقل غاز نرجس

كتب- مصطفى عيد:

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن وزارته تعمل مع شركة شيفرون العالمية للبترول، على الإسراع بتنمية حقل غاز نرجس البحري، وزيادة تعاونهما فيما يخص استقبال غاز شرق المتوسط وتصديره.

خلال ذلك خلال جلسة مباحثات عقدها الوزير مع كلاي نيف رئيس شركة شيفرون العالمية للاستكشاف والإنتاج والوفد المرافق له، والمشارك في فعاليات مؤتمر ومعرض مصر للطاقة "إيجبس 2024"، وفقا لبيان من وزارة البترول اليوم.

وتناولت المباحثات تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين خاصة في مجال إنتاج الغاز الطبيعي، والاستغلال الأمثل للتسهيلات المتاحة بمنطقة شرق المتوسط للإسراع بتنمية حقول الغاز المكتشفة.

وأعرب نيف عن حرص شيفرون على الإسراع بعمليات المسح السيزمي ومراحل التنمية، موضحا أن شيفرون أجرت دراسة أوضحت أن "تصدير غاز شرق المتوسط عبر مصر خيار أنسب".

خطط دراجون أويل لزيادة الإنتاج

بحث وزير البترول والثروة المعدنية، مع المهندس سعيد محمد الطاير رئيس شركة دراجون أويل الإماراتية والوفد المرافق له، أنشطة الشركة في مصر وخططها المستهدفة لزيادة معدلات الإنتاج من خلال حفر عدد من الآبار التنموية وتنفيذ عدد من المشروعات.

كما استعرض رئيس الشركة موقف تنمية الكشف البترولي "شمال صفا" بمنطقة خليج السويس الذي حققته الشركة بالشراكة مع هيئة البترول المصرية من خلال شركة جابكو، وقال إنه تم وضع البئر التنموي الأول على الإنتاج بمعدل 2500 برميل يومياً، وباكتمال مراحل التنمية يصل إنتاجه إلى 6 آلاف برميل يومياً، وهو ما يعد خطوة هامة لزيادة معدلات الإنتاج.