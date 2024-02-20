تقرير: 62% انخفاضا بقيمة صفقات الاندماج والاستحواذ بمصر في 2023

القاهرة- مصراوي:

أظهر تقرير لشركة بيكر ماكنزي للمحاماة، إن مصر شهدت هبوطا في عدد صفقات الاندماج والاستحواذ بين الشركات بنسبة 53% خلال عام 2023 على أساس سنوي، ليصل إلى 139 صفقة.

وأوضح التقرير أن قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ خلال العام الماضي انخفض أيضاً بنسبة 62% على أساس سنوي، مسجلا 3.48 مليار دولار.

وانعكس هذا الاتجاه على مستوى العالم وفي الشرق الأوسط، حيث انخفضت قيم وأحجام الصفقات مع نهاية العام، وفقا للتقرير.

وفي الشرق الأوسط، انخفض إبرام الصفقات خلال 2023 بنسبة 4.7% من حيث عدد الصفقات وبنسبة 2.2% من حيث قيمة الصفقات. ويرجع الانخفاض في إجمالي حجم صفقات الاندماج والاستحواذ في الشرق الأوسط إلى ركود أداء حجم الصفقات المحلية، وانخفاض حجم الصفقات العابرة للحدود بنسبة 7%.

وتراجع نشاط عمليات الاندماج والاستحواذ في عام 2023 على مستوى العالم بنسبة 6% من حيث عدد الصفقات، وبنسبة 16.4% من حيث قيمة الصفقات.

ويرجع الانخفاض العالمي الإجمالي في عدد صفقات الاندماج والاستحواذ إلى انخفاض عدد الصفقات المحلية بنسبة 6%، وعدد الصفقات عبر الحدود بنسبة 7%.

ووفقاً لتقرير "بيكر ماكنزي"، استناداً إلى بيانات LSEG الخاصة بصفقات الاندماج والاستحواذ المعلنة عالمياً، شهدت عمليات الاندماج والاستحواذ في مصر في النصف الثاني من عام 2023 زيادة بنسبة 32% في عدد الصفقات إلى 79 صفقة مقارنة بـ 60 صفقة في النصف الأول من العام.

في حين ارتفعت القيمة الإجمالية للصفقات خلال النصف الثاني من 2023 بنسبة 383% على أساس نصف سنوي، لتصل إلى 2.8 مليار دولار مقابل 597 مليون دولار.

وبالنسبة للصفقات العابرة للحدود في عام 2023 الواردة إلى مصر، فضمت 69 صفقة بقيمة 1.4 مليار دولار، مقارنة بـ 18 صفقة إلى الخارج خلال العام بقيمة إجمالية 112 مليون دولار.

ومن بين الاستثمارات الواردة، برز قطاع الخدمات المالية كأكبر قطاع مستهدف، حيث حصل على 18 صفقة. وجاء في المركز التالي المنتجات والخدمات الاستهلاكية، والرعاية الصحية والتكنولوجيا المتقدمة، حيث بلغ عدد كل منها 7 صفقات.



ويعد استحواذ شركة جلوبال إنفستمنتس القابضة الإماراتية على حصة 30% (669 مليون دولار) في الشركة الشرقية، أكبر صفقة خلال العام الماضي، والتي تضمنت التفاوض بشكل خاص على أسهم في شركة تصنيع السجائر مقابل 19.281 مليار جنيه (625 مليون دولار).

كانت الولايات المتحدة هي المستحوذ الرئيسي غير المصري خلال العام، حيث أتمت 14 صفقة. تليها المملكة العربية السعودية بـ 7 صفقات، والإمارات العربية المتحدة بـ 6 صفقات.