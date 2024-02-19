الملا: نجاحات التحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة مرهونة بتوافر التمويل



كتب- مصطفى عيد:

شارك المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، في جلسة المؤتمر الاستراتيجي المقام ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة "إيجبس EGPYES 2024" تحت عنوان "استجابة الصناعة - إجراءات إزالة الكربون وانتقال الطاقة"، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الاثنين.

وقال الوزير، خلال الجلسة، إن الجميع يتحدث في السنوات الأخيرة عن الطاقة الجديدة والمتجددة لكن هناك مكونات لازمة لتحقيق ذلك، يأتي على رأسها توفير التمويل اللازم والتزام حقيقي وتوافر للتقنيات وغيرها وحتى يتحقق ذلك فإن العالم لا زال في احتياج للبترول والغاز وخطط واقعية واضحة لتوفير الطاقة.

وأضاف أن مصر قدمت خطوات مشجعة ووقعت اتفاقيات ومذكرات تفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر ولديها بنية تحتية وتجارب وتأمل في تحقيق المزيد.

وذكر الوزير أن مصر نمت مواردها من الغاز بالتعاون مع الشركاء سواء الاستراتيجيين أو الجدد، كما راهنت على الغاز الطبيعي كخيار للوقود الأفضل، وتوسعت في استخدامه في قطاعات الكهرباء والصناعة والمنازل والسيارات وحققت قصص نجاح ولديها بنية تحتية قوية فى هذا المجال، وواكب ذلك توفير كوادر مدربة أصبحت ذات كفاءة وهذا مثال جيد على توفير التمويل وما يمكن أن يحققه لقارة مثل أفريقيا.