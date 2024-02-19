خط تمويل بقيمة 30 مليون دولار من "الإسلامية لتنمية القطاع الخاص" لبنك مصر

كتب- مصطفى عيد:

وقعت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD)، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، خطاب نوايا مع بنك مصر لتقديم خط تمويل بقيمة 30 مليون دولار لتمويل مشروعات القطاع الخاص فى مصر ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحسب بيان مشترك من المؤسسة والبنك اليوم الاثنين.

وقع الخطاب المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، ومحمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وذلك على هامش حفل بالقاهرة بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحافظ مصر لدى البنك الإسلامي للتنمية، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.

وقال المهندس هاني سالم سنبل: "خط التمويل الجديد الذي نص عليه خطاب النوايا الموقع بيننا يحقق أهداف المؤسسة في مصر من خلال زيادة تمويل مشروعات القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وخلق المزيد من فرص العمل لدى الشباب والمرأة في مصر".

وسبق التعاون بين المؤسسة والبنك في عام 2017، من خلال تقديم خط تمويل بقيمة 25 مليون دولار لمدة 5 سنوات، وفقا للبيان.

وقدمت المؤسسة منذ تأسيسها تمويلات لمصر بلغت 315 مليون دولار كتمويلات لشركات القطاع الخاص وخطوط تمويل للبنوك، بالإضافة إلى الاستثمار المباشر فى الشركات.

وساهمت تلك التمويلات في تطوير وزيادة حجم النمو وخلق فرص العمل لعدد من شركات القطاع الخاص العاملة في عدد من القطاعات أبرزها الطاقة والغذاء والصناعة، وفقا للبيان.