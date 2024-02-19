الملا: خطة لرفع إنتاج البترول والغاز في مصر باستثمارات 17 مليار دولار

كتب- مصطفى عيد:

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن قطاع البترول بالتعاون مع شركائه من الشركات العالمية لرفع معدلات الإنتاج وزيادة احتياطيات الثروات البترولية من النفط والغاز من خلال خطة متكاملة للحفر والاستكشاف حتى عام 2030، وكذلك زيادة طاقات التكرير للزيت الخام، فضلا عن تعزيز إنتاج البتروكيماويات بإجمالي استثمارات تبلغ حوالي 17 مليار دولار.

وأضاف الوزير، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "إيجبس 2024" للطاقة، اليوم الاثنين، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تم توصيل الغاز الطبيعي إلى حوالي 15 مليون وحدة سكنية في مصر منذ بدء النشاط منها 9 ملايين وحدة تم توصيل الغاز إليها خلال السنوات التسعة الماضية بما يعادل 60%.

وذكر أنه تم تحويل 540 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط، 70% منها تم تحويلها منذ إطلاق المبادرة الرئاسية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات في يونيو 2020.

وأوضح الوزير أنه تمت مضاعفة عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي بحوالي 5 أضعاف في إطار المبادرة لتصل إلى ألف محطة.

وأشار إلى أنه من المخطط بدء تشغيل مشروع إنتاج الألواح الخشبية من قش الأرز في الربع الثاني من العام الجاري، بالإضافة إلى دراسة لتنفيذ مشروع لإنتاج وقود الطيران المستدام.