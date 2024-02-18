غدا.. السيسي يفتتح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2024"

كتب- أحمد والي:

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، غداً الاثنين، فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة (إيجبس 2024)، الذي يقام هذا العام بالقاهرة خلال الفترة من 19 إلى 21 فبراير تحت شعار (تحفيز الطاقة: تأمين الإمدادات والتحول الطاقي وخفض الانبعاثات).

وقال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن رعاية وافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للمؤتمر سنوياً رسالة إيجابية للاستثمار العالمي عن دعم الدولة للاستثمارات في قطاع الطاقة المصري.

وأضاف أن المؤتمر ينطلق هذا العام في ثوب جديد ليتحول من مؤتمر للبترول إلى منصة شاملة للطاقة تناقش، وتستعرض كافة التحديات والحلول بشأن تحقيق التحول الطاقي وخفض الانبعاثات الكربونية من إنتاج واستخدام الطاقة.

وقال الملا إن المؤتمر يهدف إلى تأكيد أهمية وضرورة التوازن بين الانتقال إلى مصادر طاقة أنظف، وأكثر استدامة، وتأمين إمداداتها بطرق أكثر مسئولية، وصديقة للبيئة؛ للحفاظ على النمو الاقتصادي، وتلبية احتياجات الشعوب، وهو ما يتحقق من خلال التزام صناعة البترول والغاز بتطبيق تقنيات الحد من الانبعاثات الكربونية، بالتوازي مع تنمية الطاقات الخضراء والمتجددة، وخاصة الهيدروجين.

وأضاف أن المؤتمر يشهد في نسخته الجديدة حضوراً دولياً كبيراً، وفاعلاً من قطاع الطاقة العالمي بمشاركة عدد كبير من الوزراء، والمسئولين عن قطاعات الطاقة كممثلين لدولهم، وأمناء منظمات الطاقة الإقليمية، والدولية، والرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات العالمية للطاقة.

مشاركة كبيرة وفعاليات متنوعة

من المقرر أن يشارك في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2024" هذا العام نحو 35 ألف مشارك من 120 دولة، ونحو 2200 أعضاء وفود وأكثر من 40 شركة مصرية وعالمية للطاقة، والبترول، والغاز، وتكنولوجيا الطاقة.

وتشهد فعالياته إقامة 80 جلسة نقاشية بمشاركة أكثر من 300 متحدثاً، كما يضم المعرض المصاحب المقام على مساحة 39 ألف متر مربع أجنحة لـ 12 دولة تضم الصين، وقبرص، وألمانيا، واليونان، والهند، وإيطاليا، ورومانيا التي تشارك لأول مرة، وإسبانيا، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، علاوة على 450 شركة عارضة من مختلف الدول.

ويشهد أول أيام "إيجبس 2024"، وعلى مدار يومين، انطلاق فعاليات المؤتمر الاستراتيجي، بمشاركة الوزراء وقادة صناعة الطاقة والرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات العالمية للطاقة والبترول والغاز.

ويشارك في المؤتمر الاستراتيجي كمتحدثين رئيسيين المهندس طارق الملا، وكل من حيان عبد الغني، نائب رئيس الوزراء ووزير النفط العراقي، وجورج باباناستاسيو، وزير الطاقة والصناعة والتجارة القبرصي، وبيدرو رافايل تيتشيا، وزير النفط بفنزويلا، ورومين راديف، وزير الطاقة ببلغاريا، وأنطونيو أوبورو أوندو، وزير المعادن والهيدروكربونات بغينيا الاستوائية.

كما يشارك كمتحدثين في المؤتمر وليد فياض، وزير الطاقة والمياه اللبناني، وفرانسيسكو دا كوستا مونتيرو، وزير البترول والثروة المعدنية بجمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية، وألكسندرا سودوكو، نائبة وزير البيئة والطاقة اليوناني، وهون جوديث كابينجا، نائبة وزير الطاقة التنزاني، وأماني أبو زيد، مفوض البنية التحتية والطاقة والرقمنة بالاتحاد الأفريقي، وديتى يول يورجنسن، مدير إدارة الطاقة، المفوضية الأوروبية.

ويتحدث كذلك في المؤتمر هيثم الغيص، أمين عام منظمة "أوبك"، وجمال عيسى اللوغاني، الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، وأسامة مبارز، أمين عام منتدى غاز شرق المتوسط، وعمر فاروق إبراهيم، الأمين العام لرابطة منتجي النفط الأفارقة "أبو"، وناصر كامل أمين عام منظمة الاتحاد من أجل المتوسط، وهدى بن جنة علال المدير العام لمرصد الطاقة للمتوسط، كما يشارك أكثر من 40 رئيساً تنفيذياً، ومسئولاً قيادياً من الشركات العالمية، والمحلية للطاقة والبترول والغاز.

ويشهد ثاني أيام "إيجبس 2024"، إقامة مؤتمر الاستدامة في الطاقة، بمشاركة المهندس طارق الملا، وياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ويضم العديد من رواد الصناعة لاستكشاف أحدث التطورات في مجال الطاقة المستدامة، والخضراء، والاستراتيجيات المطلوبة لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات، وإزالة الكربون من الوقود التقليدي.

ولأول مرة ينظم المؤتمر فعالية ملتقى تحدي تكنولوجيا المناخ ليكون منصة عالمية للشركات الناشئة لعرض حلولها التكنولوجية لخفض الانبعاثات الكربونية أمام لجنة تحكيم متميزة من قادة الطاقة، والمسئولين، وخبراء الصناعة.

ويستضيف المؤتمر فعالية الحوار الإفريقي للطاقة التي تضم أبرز الجهات المعنية بالقطاع في أفريقيا لمناقشة التحديات الأكثر إلحاحاً، فيما يتعلق بالسياسات والتشريعات وتطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي، بالإضافة إلى كيف يمكن لأفريقيا استغلال مواردها الغنية في قطاع الطاقة لدفع القارة نحو مستقبل طاقة أكثر ازدهاراً واستدامة.

ويستمر "إيجبس" هذا العام في تبني موضوعات المساواة في قطاع الطاقة، والتمويل والاستثمار، كما ينظم مؤتمره التقني السنوي، ويستهدف التقاء خبرات الكوادر الفنية للصناعة من مختلف الدول، علاوة على تنظيم برنامج لشباب المهنيين في صناعة الطاقة، وفقا للبيان.

ويخصص المؤتمر جوائزه السنوية لأفضل المبادرات في مجال الاستدامة بقطاع الطاقة، بالإضافة إلى جوائز المساواة في قطاع الطاقة لأفضل العناصر المؤثرة في دعم هذا المجال.