طريقة الاستعلام عن أرقام المحمول المسجلة باسم أي عميل لدى شركات الاتصالات

كتب- علاء حجاج:

كثيرا ما يكتشف مستخدمو خدمات الاتصالات عدم تسجيل أرقام الهاتف المحمول باسمهم، رغم استخدامهم لها بشكل مستمر، كما أن البعض يكتشف أحيانا بالصدفة أن هناك خطوطا مسجلة باسمه، وإن كان هذا الأمر لم يعد لافتا بعد تدقيق البيانات في السنوات الأخيرة.

وفي هذا التقرير يرصد مصراوي خطوات اكتشاف أرقام المحمول المسجلة باسم عميل ما والذي يمكنه من خلالها معرفتها بطريقة بسيطة من خلال تطبيق "myntra".

و"myntra" هو تطبيق للهواتف الذكية أطلقه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للمستخدمين لمساعدتهم في الحصول على الخدمات الرقمية بشكل بسيط وسهل.

ومن ضمن مميزات تطبيق myntra أنه يتيح للمستخدمين معرفة كافة أرقام المحمول المسجلة باسم المستخدم، وذلك في شركات المحمول الأربعة "فودافون - أورنج - اتصالات - وي".

ولمعرفة أرقام المحمول المسجلة باسمك، اتبع الخطوات التالية:

- حمل تطبيق myntra من متجر جوجل بلاي أو APP Store.

- سجل حسابا لك على التطبيق باستخدام الرقم القومي.

- افتح الحساب بعد تسجيله.

- اضغط على أيقونة "أفراد".

- اختر "أرقامي".

- ستظهر كافة أرقام المحمول المسجلة باسمك في شركات المحمول الأربعة، إن وجدت.