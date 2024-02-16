رسمياً.. زيادة أسعار سجائر كليوباترا 3 جنيهات

كتبت - شيماء حفظي:

اعتمد مجلس إدارة الشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، في اجتماعه المنعقد مساء أمس الخميس، قائمة الأسعار الجديدة لجميع منتجات الشركة من السجائر والمعسل والسيجار ومنتجات الشركة الاخرى من الدخان.

وقالت الشركة في بيان اليوم الجمعة، إن الزيادة ستطبق بدءاً من السبت الموافق 17 فبراير، وزادت أسعار السجائر 3 جنيهات للسجائر الكليوباترا بأنواعها ليصبح سعر البيع للمستهلك 30 جنيها العبوة الـ 20 سيجارة، وهي نسبة طفيفة مقارنة بالزيادة الضخمة في أسعار مدخلات الإنتاج والمواد الخام.

وقال هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، إن الشركة رفعت أسعار منتجاتها بنسبة طفيفة، رغم الزيادة المضطردة في أسعار المواد الخام التبغية وغير التبغية المستوردة من الخارج، بالإضافة لارتفاع تكاليف الانتاج خلال الشهور الماضية، وتعمل جهود الشركة على امتصاص ارتفاع التكاليف من خلال تحسين الأداء التشغيلي، حتى لا تؤثر على المستهلك.

وأكد على ضرورة تأكد المستهلك من سعر العلبة قبل شرائها من خلال رمز الاستجابة السريع (كود QR) للتعرف على السعر الرسمي.

وجاءت الأسعار الجديدة للسجائر كالتالي:

الكليوباترا بوكس (عبوة 10 سجائر) 22 جنيهًا

كليوباترا بأنواعها المختلفة عبوة ٢٠ سيجارة ٣٠ جنيهاً

مونديال، بلمونت، بوسطون بأنواعها المختلفة ٣٠ جنيهاً

فايسروي/بال مال بسعر 50 جنيهًا

هذا بالإضافة إلى رفع باقي المنتجات من المعسل والسيجار ودخان الشعر، والغليون حيث تم رفع أسعارهم بنسب مختلفة.