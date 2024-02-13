"مصر للألومنيوم" ترفع أسعار منتجاتها للشهر الثاني على التوالي في فبراير

كتبت- شيرين صلاح:

رفعت شركة مصر للألومنيوم أسعار منتجاتها خلال شهر فبراير الجاري بأكثر من 30 آلاف جنيه للطن دفعة واحدة مقارنة بمستوياتها خلال شهر يناير الماضي، وفقا لما قاله محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، لمصراوي.

وأوضح المهندس، زيادة سعر خام الألومنيوم خلال فبراير الجاري إلى زيادة سعر الدولار في السوق الموازي.

وارتفع سعر طن السلك إلى 145.150 جنيه مقابل 114.150 ألف جنيه، وصعد سعر طن السلندرات إلى 140 ألف جنيه مقابل 101 ألف جنيه، وذلك دون إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

وارتفع سعر طن لفات الألومنيوم إلى نحو 141.5 جنيه مقابل 111.150 ألف جنيه دون إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

وصعد سعر طن الشرائح الباردة إلى 144 ألف جنيه مقابل 114 ألف جنيه، وارتفع سعر طن اللفائف البارد إلى 142 ألف جنيه مقابل 112 ألف جنيه جنيه خلال الشهر السابق.

وكانت مصر للألومنيوم رفعت منتجاتها خلال يناير الماضي بنحو 6 آلاف جنيه.

وتستحوذ شركة مصر للألومنيوم على نسبة كبيرة من إنتاج السوق المحلي للألومنيوم، ويُستورد باقي الاحتياجات من الخارج، وتصدر الشركة حوالي 80% من مبيعاتها البالغة حوالي 220 ألف طن سنويا.

وتعمل شركة مصر للألومنيوم في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع معدن الألومنيوم وخاماته ومستلزماته وسبائكه ومشتقاته ومشغولاته في الداخل والخارج، وما يستتبع ذلك من عمليات أو أنشطة أخرى لازمة لهذا الغرض أو متعلقة به استيرادا وتصديرا.