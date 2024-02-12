ارتفاع أسعار السمك البلطي والمكرونة والبوري والجمبري بسوق العبور اليوم

القاهرة- مصراوي:

ارتفعت أسعار السمك البلطي، والمكرونة، والبوري، والكابوريا، والجمبري في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 80 و84 جنيها، بزيادة جنيه.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 50 و220 جنيها.

وسجل سعر كيلو المكرونة السويسي بين 90 جنيها و110 جنيهات، بزيادة 5 جنيهات.

ووصل سعر كيلو السبيط والكاليماري إلى بين 190 جنيها و410 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 40 و220 جنيها، بزيادة 10 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو الجمبري الصغير بين 95 و245 جنيها، بزيادة 10 جنيهات.

سجل سعر كيلو البوري بين 90 و140 جنيها، بزيادة 10 جنيهات.